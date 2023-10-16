На Прикарпатті планують збудувати соціальне житло для ВПО – що відомо

У місті Калуш на Івано-Франківщині планується збудувати соціальне житло для ВПО. Для цього відремонтують комунальні приміщення

Повноцінне житло для 250 людей пропонується облаштувати за кошти міжнародного фонду у колишньому дитсадку, повідомляє НСН з посиланням на допис міського голови Калуша Андрія Найди.

У Калуській громаді є декілька комунальних приміщень, які зараз не використовують за призначенням. Але ці будівлі можна використати для створення повноцінного житла для людей, які потребують даху над головою.

Міжнародна організація Habitat for Humanity International розглядає можливість створення соціального житла для переселенців у Калуській громаді спільно з місцевою владою.

Пропонується реконструювати приміщення садка “Зірочка”, щоб облаштувати під житло для внутрішньо переміщених осіб. Там могли б поселити 250 людей. Міська влада візьме на себе проведення комунікацій та електрики. Інші роботи має фінансувати міжнародний фонд.

На Прикарпатті планують збудувати соціальне житло для ВПО

“Ми не плануємо створювати ще один прихисток. Мова йде про повноцінне житло, мешканці якого будуть нести пряму відповідальність за своє проживання там, для прикладу, оплата комунальних послуг буде їхнім обов’язком”, – зазначив Андрій Найда

Соціальний проект буде спрямований на соціалізацію нових людей у громаді, їхнє працевлаштування та самостійність.

Тим часом на Рівненщині за кошти ЄС збудують житло для переселенців. Багатоквартирний будинок на 300 людей в Дубно здаватимуть в експлуатацію з внутрішнім оздобленням та меблюванням квартир.

Також за кошти ЄС для внутрішньо переміщених осіб у Житомирі збудують чотири багатоповерхові будинки на 110 квартир. Планується, що дах над головою отримають понад 400 людей.

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