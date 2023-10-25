Соціальні гуртожитки для переселенців: без плати за проживання і компослуги

У Кропивницькому залишаються популярними соціальні гуртожитки для переселенців. Тут не потрібно платити за оренду та комунальні послуги, а тому більшість людей залишаються тут надовго. Про це пише ТСН, передає НСН.

Соціальні гуртожитки для переселенців

Переселенка Тетяна Арсентіївна мешкає у соціальному гуртожитку в Кропивницькому. Вона каже, що отримує тут всю належну допомогу.

Півтора роки тому її родина переїхала сюди з Донеччини. Спочатку жили у центрі для переселенців. Згодом орендували квартиру, але десять днів тому повернулися у соціальний гуртожиток. Кажуть, лише тут літні люди з інвалідністю можуть розраховувати на постійну допомогу та догляд.

У приміщенні колишньої школи, де торік облаштували перший соціальний гуртожиток, живе 90-річна вчителька фізики та математики зі Слов’янська – Валентина. Від переїзду в окреме житло теж відмовляється, бо каже, що їй тут комфортно.

Кількість жителів саме соціальних гуртожитків нині почала стрімко зростати, кажуть соцзахисники.

“Якщо території деокуповані, там немає ні світла, ні води, ні газу. Тому зараз наша область дуже заселена внутрішньо переміщеними особами і є велика потреба для створення таких гуртожитків. Особливо для маломобільних людей, для осіб з інвалідністю. Тому що наразі не було куди таким людям звертатися”, – каже директор соціального гуртожитку Віталій Греко.

Через велику затребуваність у місті відкрили ще один такий заклад. Якщо у першому – людей облаштовували на спільне проживання, як у хостелі, то там сім’ям надають окремі кімнати. Там де є потреба – проводять ремонт. Проживання у гуртожитках для переселенців – абсолютно безкоштовне, тут не потрібно також платити і за комунальні послуги.

В цих закладах анонсують і повну готовність до тривалих блекаутів. Тут є генератори, буржуйки та чималі запаси води.

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