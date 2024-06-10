Росіяни заявили про захоплення Рижівки на Сумщині: місцева влада заперечує

Про це Новини України – НСН повідомляють з посиланням на «Радіо Свобода».

Село Рижівка на Сумщині, про захоплення якої напередодні заявив глава російського регіону Чечні Рамзан Кадиров, перебуває під контролем українських військ. Про це в етері Радіо Свобода (проєкт Свобода Ранок) 10 червня сказав Юрій Зарко – голова Білопільської громади.

Росіяни заявили про захоплення Рижівки на Сумщині

Напередодні Кадиров заявив, що військові полку «Ахмат» захопили село Рижівка у Сумській області поблизу кордону з російською Курською областю. Кадиров написав у своєму телеграмі ввечері 9 червня, що даного результату «вдалося досягнути всього за три дні» і оприлюднив відео нібито із населеного пункту.

Коментар місцевої влади

Натомість Зарко пояснив, що у Рижівці немає таких будівель, що були поширені на фото та відео російською владою.

«Можна сказати, що це сіра зона. Тому що там, ви знаєте, що навіть один будинок половина знаходиться в Україні, половина – у Росії. Відстань до державного кордону надзвичайно близька. Тобто, це безпосередньо можна сказати як лінія зіткнення. Тому ми розуміємо, що такі питання як захід ДРГ цілком можливий. Це час від часу відбувається. Тим більше, враховуючи географічне положення, коли там є ліси, там є річка, дещо трошки полегшує роботу цим ДРГ. Зйомки, які ми бачили, не відповідають дійсності, в тому плані, що це немає таких певних будівель, немає такої річки, якої ми бачили на фотографіях у соціальних мережах» – каже Зарко

Рижівка на Сумщині знаходиться на кордоні

Зарко припускає, що така гучна заява Кадирова про захоплення Рижівки лише за три дні є відповіддю на попередні заяви Російського добровольчого корпусу про контроль над селом Тьоткіно у прикордонні Курської області. Також це могло бути зроблено для того, щоб посіяти серед місцевого населення.

«Наразі дуже важко сказати, яка там логіка. Можливо, це просто бажання відтягнути наші сили, посіяти невпевненість, в першу чергу у цивільних людей, що ситуація може змінитися, щоб була якась паніка. Але цього не вийде. Бо наші люди вже навчилися відрізняти інформацію», – зазначив голова Білопільської громади

За словам заступника міського голови Білопілля Володимира Відуєва, у Рижівці станом на 22 травня 2024 року залишилося 7 людей.

Нагадаємо, раніше очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв’ю The New York Times спрогнозував, що після Харківщини Росія може розпочати наступ на Сумщині.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко сказав в етері Радіо Свобода, що наступ російських сил на Сумщину не слід виключати. За його словами, як і на півночі Харківщини, російські військові там можуть намагатися наступати, щоб відволікти українські сили з інших ділянок фронту.

Фото: Суспільне

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