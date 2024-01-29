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Було 19 і 26: на війні загинули двоє рідних братів з Дніпропетровщини

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Було 19 і 26: на війні загинули двоє рідних братів з Дніпропетровщини

На війні загинули двоє рідних братів з Дніпропетровщини. Їх родина проживає у місті Синельникове. Про гірку втрату повідомила Синельниківська міська рада, передає НСН.

У повідомленні зазначається, що у лікарні імені Мечникова 25 січня 2024 року помер Захисник України Пеньков Владислав Андрійович. Смерть наступила внаслідок отриманих поранень під час ведення бойових  дій на Донеччині.

3 березня 2024 року  мужньому оборонцю мало виповнитися 27 років, але назавжди залишиться 26.

На Дніпропетровщині батьки втратили на війні двох синів

Суверенітет України, її територіальну цілісність молодий юнак пішов захищати ще у 2021 році. З перших днів служби почав опановувати професію танкіста. Став навідником танкового батальйону. Завжди воював з ворогом, там, де особливо «гаряче».

Українському народу служив самовіддано та чесно. Високо оцінило внесок в оборону країни і керівництво. Відважний військовий нагороджений орденами «За мужність» (ІІ та ІІІ ступенів ), медалями.

Загинули двоє рідних братів

У Синельниківській громаді додають, що 15 березня 2022 року  на війні загинув молодший брат Владислава 19-річний воїн Пеньков Єгор, з яким разом пішли до військкомату, потім часто перетиналися по службі.

На Дніпропетровщині батьки втратили на війні двох синів

Втрата рідної людини – це надважке випробування. А коли це – другий син… Важко знайти слова втіхи для рідних Владислава…  У цю гірку годину підтримуємо рідних і близьких, усіх, для кого Владислав став частиною життя… Шана і честь батькам, які виховали  справжніх Героїв, патріотів своєї країни. Не забудемо ніколи внесок молодих бійців  з нашого міста у Перемогу! Низький уклін і світла пам’ять! – йдеться у повідомленні

Вічна і світла пам’ять Героям!

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