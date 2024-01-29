Було 19 і 26: на війні загинули двоє рідних братів з Дніпропетровщини

На війні загинули двоє рідних братів з Дніпропетровщини. Їх родина проживає у місті Синельникове. Про гірку втрату повідомила Синельниківська міська рада, передає НСН.

У повідомленні зазначається, що у лікарні імені Мечникова 25 січня 2024 року помер Захисник України Пеньков Владислав Андрійович. Смерть наступила внаслідок отриманих поранень під час ведення бойових дій на Донеччині.

3 березня 2024 року мужньому оборонцю мало виповнитися 27 років, але назавжди залишиться 26.

Суверенітет України, її територіальну цілісність молодий юнак пішов захищати ще у 2021 році. З перших днів служби почав опановувати професію танкіста. Став навідником танкового батальйону. Завжди воював з ворогом, там, де особливо «гаряче».

Українському народу служив самовіддано та чесно. Високо оцінило внесок в оборону країни і керівництво. Відважний військовий нагороджений орденами «За мужність» (ІІ та ІІІ ступенів ), медалями.

Загинули двоє рідних братів

У Синельниківській громаді додають, що 15 березня 2022 року на війні загинув молодший брат Владислава 19-річний воїн Пеньков Єгор, з яким разом пішли до військкомату, потім часто перетиналися по службі.

Втрата рідної людини – це надважке випробування. А коли це – другий син… Важко знайти слова втіхи для рідних Владислава… У цю гірку годину підтримуємо рідних і близьких, усіх, для кого Владислав став частиною життя… Шана і честь батькам, які виховали справжніх Героїв, патріотів своєї країни. Не забудемо ніколи внесок молодих бійців з нашого міста у Перемогу! Низький уклін і світла пам’ять! – йдеться у повідомленні

Вічна і світла пам’ять Героям!

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