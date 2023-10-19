З самого ранку Херсон здригається від вибухів: виникли пожежі, є поранені

З самого ранку Херсон здригається від вибухів. Про це НСН повідомляє, посилаючись на ДСНС, прокуратуру, ОВА і Херсонську міську військову адміністрацію.

Ворог гатить по житловим кварталам міста. Майже одночасно за різними адресами спалахнули житлові будинки. Рятувальники швидко прибули на місце події та почали гасити пожежі, але підступний ворог не припиняв обстріли.

Вогнеборцям вдалося швидко ліквідувати пожежі та неушкодженими повернутись до підрозділів.

У прокуратурі та військових адміністраціях повідомляють, що 19 жовтня близько 09:15 ворог вкотре обстріляв з артилерії місто Херсон. Влучання – в житлову зону. Постраждали троє людей. Унаслідок атаки осколкові поранення отримало двоє чоловіків та жінка. Їх госпіталізовано. У 49-річної жінки контузія та мінно-вибухова травма, осколкові травми. Стан – важкий. У чоловіків 60 і 39 років – осколкові поранення.

Згодом армія рф вкотре за сьогодні атакувала Херсон з тимчасово окупованого лівобережжя. Під ударом були, зокрема, передмістя і Корабельний район. Ворог застосовує різні види озброєння. Інформація про руйнування уточнюється.

Подбайте про власну безпеку і безпеку своїх близьких! Уникайте тривалого перебування на відкритому просторі! – закликають мешканців

У Херсонській ОВА також показали, як виглядає багатостраждальна лікарня у Бериславі.

Це тероризм. Цинізм. Нелюдство. Вже не раз окупанти гатили по цій лікарні. Яка мета? Просто знущання з місцевих, з хворих. Тих, хто вже і так постраждав через ворожі удари. Подивіться на ці стіни, коридори, палати… Звісно, все відбудуємо, відновимо. Але від цих кадрів серце наповнюється люттю, – написав голова ОВА Олександр Прокудін

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