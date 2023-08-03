З опіками 90% поверхні тіла пройшов 15 км пішки: у Дніпрі врятували дуже «важкого» бійця

У Дніпрі врятували дуже «важкого» бійця, який з опіками 90% поверхні тіла пройшов 15 км пішки. Цю неймовірну історію розповіли у Департаменті охорони здоров’я населення Дніпровської міської ради, передає НСН.

В опіковому відділенні однієї з міських лікарень лікарі-комбустіологи рятують поранених навіть з найважчими травмами, – йдеться у повідомленні

Пані Світлана працює у лікарні вже 42 роки і лише за час повномасштабної війни, її відділення прийняло понад 3 тисячі хворих з серйозними опіками.

З опіками 90% поверхні тіла пройшов 15 км пішки

Одним з останніх пацієнтів центру був військовий Дмитро, який отримав травму місяць тому. З важкими опіками тіла, він пройшов понад 15 кілометрів пішки до свого розташування, де отримав першу медичну допомогу.

На момент надходження до опікового центру стан військового був вкрай тяжким. Опік полум’ям становив 90% поверхні тіла, а також дихальних шляхів.

Пацієнта було направлено до реанімаційного відділення. Його чекали комплексна терапія, операції з закриття ран штучною шкірою та перевʼязки.

За час, проведений в опіковому відділенні, хворий переніс більше 10 наркозів на операційному столі, де за його життя боролись декілька бригад хірургів.

Коли стан Дмитра стабілізувався, військовий був евакуйований на подальше лікування та реабілітацію.

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