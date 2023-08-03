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З опіками 90% поверхні тіла пройшов 15 км пішки: у Дніпрі врятували дуже «важкого» бійця

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З опіками 90% поверхні тіла пройшов 15 км пішки: у Дніпрі врятували дуже «важкого» бійця
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У Дніпрі врятували дуже «важкого» бійця, який з опіками 90% поверхні тіла пройшов 15 км пішки. Цю неймовірну історію розповіли у Департаменті охорони здоров’я населення Дніпровської міської ради, передає НСН.

В опіковому відділенні однієї з міських лікарень лікарі-комбустіологи рятують поранених навіть з найважчими травмами, – йдеться у повідомленні

З опіками 90% поверхні тіла пройшов 15 км пішки: у Дніпрі врятували дуже «важкого» бійця

Пані Світлана працює у лікарні вже 42 роки і лише за час повномасштабної війни, її відділення прийняло понад 3 тисячі хворих з серйозними опіками.

З опіками 90% поверхні тіла пройшов 15 км пішки: у Дніпрі врятували дуже «важкого» бійця

З опіками 90% поверхні тіла пройшов 15 км пішки

Одним з останніх пацієнтів центру був військовий Дмитро, який отримав травму місяць тому. З важкими опіками тіла, він пройшов понад 15 кілометрів пішки до свого розташування, де отримав першу медичну допомогу.

З опіками 90% поверхні тіла пройшов 15 км пішки: у Дніпрі врятували дуже «важкого» бійця

На момент надходження до опікового центру стан військового був вкрай тяжким. Опік полум’ям становив 90% поверхні тіла, а також дихальних шляхів.

Пацієнта було направлено до реанімаційного відділення. Його чекали комплексна терапія, операції з закриття ран штучною шкірою та перевʼязки.

З опіками 90% поверхні тіла пройшов 15 км пішки: у Дніпрі врятували дуже «важкого» бійця

За час, проведений в опіковому відділенні, хворий переніс більше 10 наркозів  на операційному столі, де за його життя боролись декілька бригад хірургів.

З опіками 90% поверхні тіла пройшов 15 км пішки: у Дніпрі врятували дуже «важкого» бійця

Коли стан Дмитра стабілізувався, військовий був евакуйований на подальше лікування та реабілітацію.

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