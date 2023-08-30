Тещу відпустив: на Одещині чоловік взяв у заручники свою родину (фото, відео)

На Одещині чоловік взяв у заручники свою родину. Тещу він відпустив, а дружину і дитину утримував у квартирі. Подія сталася сьогодні, 30 серпня у Чорноморську. Про неї повідомили Телеграм-канали, згодом інформацію підтвердили у поліції, передає НСН.

У Чорноморську неадекват у квартирі взяв у заручники родичів та веде переговори з муніципальною вартою. Повідомляється, що вдалося звільнити його тещу, всю у крові. Люди пишуть, що чули постріли, – повідомив Телеграм-канал Новини Одеса

Телеграм-канал оприлюднив відео з місця події.

Зазначається, що на місце події прибув навіть мер Чорноморська.

На Одещині чоловік взяв у заручники свою родину: що кажуть у поліціі

У поліції повідомили, що сьогодні близько 12-ї години до правоохоронних органів надійшло повідомлення про те, що в одній із квартир на четвертому поверсі у місті Чорноморськ жінка просить про допомогу.

На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 та керівництво ГУНП в Одеській області.

Встановлено, що в оселі знаходиться 29-річний місцевий мешканець зі своєю дружиною та маленькою донькою. Чоловік випустив тещу, а жінку з дитиною тримає, погрожуючи завдати тілесні ушкодження.

Поліцейські вели з чоловіком переговори.

Правоохоронці затримали зловмисника та звільнили жінку з дитиною. Більш детальну інформацію обіцяють надати згодом.

Ще новини України: Масштабні обшуки у військкоматах і ВЛК по всій Україні – подробиці повідомила поліція