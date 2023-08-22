Масштабні обшуки у військкоматах і ВЛК по всій Україні – подробиці повідомила поліція

Правоохоронці сьогодні, 22 серпня, проводять масштабні обшуки в усіх регіонах України за фактом можливих корупційних схем у військкоматах і ВЛК

Про це повідомляє НСН з посиланням на Національну поліцію України.

Деталі обшуків

У межах відпрацювання виявлені масштабні корупційні схеми, до організації яких причетні службові особи Територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки, Військово-лікарських та Медико-соціальних експертних комісій у всіх регіонах країни. За всіма викритими фактами правоохоронці розпочали кримінальні провадження.

“Зокрема за певну винагороду фігуранти проваджень допомагали громадянам з оформленням групи інвалідності чи визнанням їх тимчасово непридатними до служби. Такі дії дозволяли відтермінувати чи взагалі уникнути призову на військову службу”, – йдеться у повідомленні.

Що ще в поліції говорять про обшуки

Для отримання матеріалів, що можуть мати значення у досудовому розслідуванні, проводиться комплекс заходів. Оперативники, слідчі та прокурори проводять понад 200 одночасних обшуків у всіх регіонах країни.

Масштабні обшуки у військкоматах і ВЛК по всій Україні

У поліції додали, що слідчі дії тривають за місцем розташування МСЕК та ВЛК, у приміщеннях ТЦК та за місцем проживання причетних до “схем” осіб. Вилучені матеріали будуть ретельно проаналізовані, а діям службовців надана правова кваліфікація відповідно до чинного законодавства.

Інформація про результати досудових розслідувань та прийняті процесуальні рішення у кримінальних провадженнях буде оприлюднена окремо.

Скандали у військкоматах

Нагадаємо, в Україні останній місяць з’являються резонансні скандали із начальниками Територіальних центрів комплектування та соцпідтримки.

Зокрема, журналісти виявили у воєнкома Одеської області Євгена Борисова дорогу нерухомість в Іспанії та люксові автомобілі. Правоохоронці підозрюють його у продажу “білих квитків”. Борисова вже звільнили та помістили до СІЗО.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський затвердив рішення Ради національної безпеки та оборони, яке передбачає доручення звільнити начальників обласних військкоматів.

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