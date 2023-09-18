Вибухи в Криму 17 вересня ввечері – що про це відомо, коментар ОК «Південь»

В ОК «Південь» прокоментували вибухи в Криму 17 вересня ввечері, передає НСН.

Стало відомо, що чергову «бавовну» на окупованому півострові влаштували українські оборонці. Про це повідомила речниця ОК “Південь” Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону. Вона назвала мету даної роботи.

За словами Гуменюк, розташування і розосередженість окупантів по кримському півострову дуже великі і розгорнуті. Вони намагаються переміщуватись і розташовуватись так, щоб не бути ураженими, ховаються за мирним населенням. Це звичайна тактика росіян.

Наша робота полягає в тому, щоб виснажувати їхні потужності точковими конкретними ударами. Саме тому не зараз і не одразу відкривається вся інформація, оскільки нам треба дорозвідати і переконатись, що це не була провокація, а результат тієї роботи, яка була спланована, – розповіла речниця ОК “Південь”.

Що відомо про вибухи в Криму 17 вересня ввечері

У тимчасово окупованому Севастополі увечері 17 вересня, близько 20:15 пролунали потужні вибухи. Їх чули у різних районах міста.

Повідомляли, що вибухи прогриміли біля Фіоленту. Вони були настільки сильні, що затремтіли будинки.

За попередніми даними, “прилетіло” на Фіолент, де базується 26-й морський радіотехнічний загін. Також там розташована радіотехнічна станція з 12 радіолокаційними антенами.

За даними ЗМІ, проходила спільна операція ВМС і ГУР. Відразу після вибухів Севастополем промчали швидкі, а в чатах була паніка.

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