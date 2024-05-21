Росіяни скинули вибухівку з дрону на чергу за гуманітаркою в Антонівці – поранено трьох жінок

В Антонівці росіяни скинули вибухівку з дрону на чергу за гуманітаркою. Є поранені.

Про це Новини України – НСН повідомляють з посиланням на Херсонську ОВА і Херсонську обласну прокуратуру.

Як повідомляють в ОВА, в Антонівці через атаку російського безпілотника постраждали троє місцевих жительок.

Внаслідок скиду вибухівки з дрону поранення отримали жінки, 69, 75, 76 років.

Усіх з мінно-вибуховими травмами та уламковими поранення доставили до лікарні. Медики надають потерпілим необхідну медичну допомогу.

Скинули вибухівку з дрона на чергу за гуманітаркою

У прокуратурі додають, що безпілотник рф скинув вибухівку на чергу за гуманітаркою.

За даними слідства, 21 травня близько 12:15 росіяни скинули вибухівку з дрону на одну із вулиць у передмісті Херсона. Там тривала видача гуманітарної допомоги.

Попередньо, внаслідок вибуху снаряду троє людей дістали поранень, їм надається медична допомога.

Прокурори спільно з іншими правоохоронцями вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф.

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