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Тег:
ЕкономікаІвано-Франківськ

ВПО на Івано-Франківщині можуть отримати грошову допомогу від Червоного Хреста

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ВПО на Івано-Франківщині можуть отримати грошову допомогу від Червоного Хреста
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ВПО на Івано-Франківщині, а також деякі інші категорії мешканців цієї області, можуть отримати грошову допомогу від Червоного Хреста. Про умови і терміни подачі заявок повідомляють в Мінреінтеграції, передає НСН.

Івано-Франківська обласна організація Товариства Червоного Хреста України за підтримки Швейцарського Червоного Хреста розпочала прийом заявок на отримання цільової та багатоцільової грошової допомоги. Про це йдеться на офіційній фейсбук-сторінці організації.

ВПО на Івано-Франківщині можуть отримати цільову грошову допомогу

Цільову грошову допомогу можуть отримати ВПО, які зареєстровані на Івано-Франківщині й одночасно:

  • виховують дитину з інвалідністю;
  • мають інвалідність І чи II групи;
  • самостійно виховують дитину та не отримують допомоги на виховання/аліментів від другого з батьків.

Багатоцільова допомога

На багатоцільову підтримку можуть розраховувати мешканці об’єднаної територіальні громади, які:

  • мають інвалідність І або II групи, спричинену військовою агресією;
  • є переселенцями, які виховують дитину з інвалідністю;
  • є ВПО з інвалідністю І чи II групи.

Подати заявку можна до 10 листопада 2023 року з понеділка до п’ятниці з 10:00 до 16:00 за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Шухевичів, 21Б. З собою необхідно мати підтверджувальні документи: довідку про інвалідність, свідоцтво про розлучення, документ про відсутність аліментів тощо.

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