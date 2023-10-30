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SocЕкономіка

Хто з українок може отримати грошову допомогу від міжнародного жіночого фонду

Журналіст
Хто з українок може отримати грошову допомогу від міжнародного жіночого фонду
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Українки можуть отримати грошову допомогу від міжнародного благодійного фонду Mama Мoya.

Про це повідомляє НСН з посиланням на Мінреінтеграції.

“Міжнародний благодійний фонд Mama Мoya реалізує благодійну програму, що передбачає пряму цільову фінансову допомогу для вразливих категорій жінок, які опинились у скрутному становищі, у зв’язку з російською агресією в Україні, починаючи з 2014 року”, йдеться на сайті фонду.

Хто з українок може отримати грошову допомогу

Як зазначається, подати запит на благодійну допомогу можуть такі категорії жінок:

  • житло яких було пошкоджено або знищено через війну;
  • чоловіки та/або діти та/або батьки яких проходять службу у ЗСУ, силах територіальної оборони та добровільних угрупованнях у зоні проведення бойових дій;
  • чоловіки та/або діти яких загинули на території активних бойових дій;
  • чоловіки та/або діти та/або батьки яких оголошені померлими або визнані безвісти зниклими внаслідок війни.

Для участі у програмі українкам необхідно зареєструватися за цим посиланням.

В день укладення договору фонд надасть жінці платіжну картку, якою вона зможе розраховуватися при придбанні визначеного фондом переліку товарів.

Детальніше дізнатись про умови участі у програмі та про фонд можна за посиланням.

Довідково. Благодійний фонд “Мама Моя” було вирішено створити зразу ж, у перші дні після вторгнення, як почалася війна в Україні 2022 року, за ініціативи канадського професіонала і міжнародного маркетолога Мирона Цимбалюка, iMBA, який має досвід роботи у минулому в ООН, у тому числі в гуманітарних світових місіях UNOPS, UNIOM, GDRO. А також, за підтримки інших міжнародних професіоналів та українців.

Жінкам в Україні надають грошову допомогу – де реєструватися і подавати заявку

Раніше ми писали, що деякі українці можуть отримати грошову допомогу у 6,6 тис. гривень від французької гуманітарної організації ACTED.

Однак для цього потрібно відповідати низці критеріїв. Деталі читайте ТУТ.

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Корисні посилання дивіться нижче

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