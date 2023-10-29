За порушення комендантської години можуть ввести штрафи – про які суми йдеться

В Україні за порушення комендантської години можуть ввести штрафи. У Верховній Раді зареєстрували відповідний законопроєкт, передає НСН.

Як повідомив парламентський Комітет з питань правоохоронної діяльності, законопроєкт №10195 передали на розгляд керівництву Ради.

Метою документа є встановити адміністративну відповідальність за порушення громадянами комендантської години, а також — за порушення закладами режиму роботи під час дії воєнного стану та спеціального режиму світломаскування.

Автори законопроєкту пропонують штрафувати людей за порушення комендантської години на суму від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 8500 до 17 000 гривень).

Водночас заклади, які працюватимуть під час комендантської або порушуватимуть режим світломаскування, пропонують штрафувати на суму від 3000 до 6000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 до 102 тисяч гривень). Такий штраф виписуватимуть керівнику закладу або фізичній особі-підприємцю (ФОП).

Відповідний законопроєкт народні депутати напрацювали спільно з Міністерством внутрішніх справ та Національною поліцією України.

Що передувало

Про необхідність покарання за порушення комендантської заговорили після того, як «Українська правда» випустила сюжет про столичний нічний клуб «Бохо», що працював уночі. Зокрема, біля входу в заклад можна було помітити автівки, які приїжджають, і відвідувачів клубу. Журналісти зверталися до поліції, однак протягом ночі правоохоронці так і не відреагували на виклики.

У коментарі УП голова МВС Ігор Клименко заявив, що поліція скаржиться на відсутність правового механізму для притягнення до відповідальності клубів і ресторанів, які продовжують працювати під час дії комендантської години. Згодом Клименко анонсував законопроєкт, який введе штрафи для закладів, що порушують комендантську годину.

Окрім того, за словами міністра, триває службова перевірка щодо тих поліціянтів, які не відреагували на звернення журналістів стосовно роботи «Бохо».

Комендантська година передбачає заборону перебувати на вулиці, відвідувати інші громадські місця, пересуватися населеними пунктами транспортом або пішки. Це можна робити, лише якщо є спеціальна перепустка. З 24 лютого 2022 року комендантську годину запровадили в усіх регіонах України, проте закон не передбачає покарання за її порушення.

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