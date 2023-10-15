В Україні почали штрафувати власників приватних будинків – за що доведеться заплатити

У Міністерстві внутрішніх справ нагадали, за що можуть штрафувати власників приватних будинків та присадибних ділянок

Незважаючи на воєнний стан, в Україні продовжують діяти заборони, порушення яких загрожує покаранням у вигляді чималих штрафів. У Міністерстві внутрішніх справ нагадали, за що можуть виписати штраф власникам приватних будинків та присадибних ділянок.

Про це розповідає НСН з посиланням на napensii.ua.

Восени власники садів, городів, дачних ділянок, приватних будинків починають наводити порядки. І щоб не вивозити рослинні залишки на спеціально виділені місцевою владою звалища, вони їх просто спалюють у себе на подвір’ї або за двором, отруюючи оточуючих їдким димом.

Такі дії є протизаконними. А у воєнний час взагалі можуть бути прирівняні до диверсії. У березні 2023 року Верховна Рада внесла зміни до Кримінального кодексу, якими посилила відповідальність за злочини проти засад нацбезпеки в умовах воєнного стану. Таким чином, у статті 113 “Диверсія” до переліку злочинів додали навмисні підпали, у тому числі сухої рослинності.

Які штрафи передбачені за спалювання листви і трави

Спалювання листя та трави в Україні є незаконним і передбачає адміністративну, а іноді навіть кримінальну відповідальність. Це порушення низки правил у сфері благоустрою населених пунктів, а також закону “Про охорону атмосферного повітря”

За спалювання сухої трави та листя передбачено штраф від 3060 до 6120 грн.

В той же час, для посадових осіб такий штраф набагато вищий – від 15 300 до 21 420 грн.

Якщо спалювання відбувалося на території природно-заповідного фонду, то штраф за це становить від 6120 до 12240 грн (для посадових осіб – від 21420 до 30600 грн).

За знищення чи пошкодження лісових масивів, зелених посадок навколо населених пунктів, уздовж залізниці загрожують найбільші штрафи – 90 000-150 000 грн.

Якщо під час пожежі внаслідок спалювання трави чи листя загинули люди, за це загрожує від двох до п’яти років ув’язнення.

В Україні почали штрафувати власників приватних будинків

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