В Україні хочуть штрафувати за назви «коньяк» і «шампанське»

Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради проект зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, яким пропонується штрафувати за назви «коньяк» і «шампанське».

18 жовтня 20223 року у Верховній Раді зареєстрований урядовий законопроект, який передбачає штрафи за незаконне використання зареєстрованих брендів алкогольної та харчової продукції.

Про це йдеться в проекті закону №10162, передає НСН.

Проектом закону пропонується ввести адміністративну відповідальність за порушення законодавства у сфері географічних зазначень спиртних напоїв.

Зокрема, алюзія (пряме або непряме посилання на одну або декілька офіційних назв спиртних напоїв або географічних зазначень спиртних напоїв під час опису, представлення, маркування харчових продуктів та спиртних напоїв) передбачає штраф на у від 20 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 340 гривень до 850 гривень).

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, закон “Про географічні зазначення спиртних напоїв”, ухвалений в грудні 2022 року, вводиться в дію 28 грудня 2024 року.

Згідно з міжнародним правом, використання назви “шампанське” закріплено за виробниками ігристого вина тільки у французькому регіоні Шампань, а “коньяк” – в регіоні Шарант у Франції.

Нагадаємо, у 2019 році Рада прийняла закон про захист географічних брендів. Україна підписала Угоду про асоціацію з ЄС і взяла на себе зобов’язання охороняти європейські географічні назви від підробок. Закон стосується, в тому числі, брендів “шампанське” і “коньяк”.

А у 2020 році Україна припинила експорт продукції під назвами “коньяк” і “шампанське”, замінивши їхні назви на “вино ігристе” і “бренді”.

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