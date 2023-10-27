Українці можуть отримати по 6,6 тис. гривень від ACTED: як оформити допомогу

Деякі українці можуть отримати грошову допомогу у 6,6 тис. гривень від французької гуманітарної організації ACTED. Однак для цього потрібно відповідати низці критеріїв. Про це повідомляє Соцпортал, передає НСН.

Українці можуть отримати по 6,6 тис. гривень від ACTED

Як зазначається, організація виплачує допомогу упродовж трьох місяців. Програма поширюється на громадян таких категорій вразливості:

одиноких матерів або батьків, які самостійно виховують дітей;

літніх людей, яким більше 60 років;

родини, у складі яких є особи з інвалідністю, малорухливі люди, які потребують турботи;

багатодітні родини та сім’ї з дітьми до одного року;

родини з вагітними та жінками, які годують груддю;

сім’ї, які через бойові дії мають повністю/частково пошкоджене житло.

Реалізують програму у таких областях:

Донецькій;

Запорізькій;

Миколаївській;

Сумській;

Харківській;

Херсонській.

Як оформити допомогу

Громадяни можуть подавати заявки (у будні з 9.00 до 16.00) за телефоном: 063 453 5710

Фіндопомогу призначають на основі таких документів:

паспорта; ідентифікаційного коду; свідоцтва про народження дітей; реквізитів банківської картки; акту чи фото пошкоджень житла.

Що відомо про Acted

Acted — французька неурядова організація, заснована в 1993 році. Працює в Україні з 2015 року у відповідь на збройний конфлікт на Донбасі. Оскільки у лютому 2022 року в країні почалися широкомасштабні військові дії, загони Acted мобілізували по всій Україні та сусідніх країнах для підтримки постраждалих від війни.

Acted розширила свою географічну та оперативну присутність в Україні та відкрила 11 польових баз на заході, сході, півночі та півдні.

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