У Карпатських горах рятувальники знайшли зниклого туриста, який через негоду опинився у складній ситуації та не міг самостійно вибратися. Про це повідомляє ДСНС, передає НСН.

Рятувальники знайшли зниклого туриста в горах на Івано-Франківщині

У біді опинився житель Дніпра, 1970 року народження. Мандрівник перебував у наметі на підніжжі гори Шпіци.

Як пояснили у службі, через складні погодні умови турист потребував допомоги рятувальників.

“Надзвичайники знайшли потерпілого, надали допомогу та супроводили мандрівника, жителя міста Дніпро, на тимчасове розміщення до туристичного притулку”, – йдеться в повідомлені.

Також у ДСНС закликали громадян дотримуватись правил поведінки в горах, і нагадали про небезпеку при їх ігноруванні.

“Гори – це, не лише про мандрівки, але й, у першу чергу, про відповідальне ставлення до туристичних походів. Пам’ятайте, що самовпевненість може коштувати життя!” – розповіли рятувальники.

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