Про сніжний ранок у Карпатах 16 жовтня повідомляють рятувальники, а також Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост, що розташувався у колишній обсерваторії “Білий слон” на самій верхівці гори Піп Іван Чорногірський, передає НСН.

Як інформують рятувальники на своїй сторінці у Фейсбук, станом на 08:00 годину 16 жовтня, на горі Піп Іван Чорногірський було хмарно, туман.

Рятувальники Прикарпаття закликають туристів утриматися від гірських походів через погіршення погодніх умов, а саме сніг, вітер та пониження температури повітря до 6 морозу.

Сніжний ранок у Карпатах 16 жовтня: відео

Тут сніжило і учора.

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