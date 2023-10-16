5 /5
Based on 5 ratings
1
Тег:
Івано-ФранківськПогода
1

Сніжний ранок у Карпатах 16 жовтня (відео)

Адмін сайту
Сніжний ранок у Карпатах 16 жовтня (відео)
Для зручності перегляду сайту, пропонуємо завантажити мобільний додаток НСН

Про сніжний ранок у Карпатах 16 жовтня повідомляють рятувальники, а також Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост, що розташувався у колишній обсерваторії “Білий слон” на самій верхівці гори Піп Іван Чорногірський, передає НСН.

Як інформують рятувальники на своїй сторінці у Фейсбук, станом на 08:00 годину 16 жовтня, на горі Піп Іван Чорногірський було хмарно, туман.

Сніжний ранок у Карпатах 16 жовтня (відео)

Рятувальники Прикарпаття закликають туристів утриматися від гірських походів через  погіршення погодніх умов, а саме сніг, вітер та пониження температури повітря до  6 морозу.

Сніжний ранок у Карпатах 16 жовтня (відео)

Сніжний ранок у Карпатах 16 жовтня: відео

Тут сніжило і учора.

Ще новини України: Названо ТОП-5 незвичних АТБ – у яких містах вони знаходяться

Корисні посилання дивіться нижче

НСН у телеграм

To Top
Ще новини ⬇
Головна
Назад
Розділи
Важливі
Lite
Пошук
×