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Тег:
Івано-ФранківськПодії

Під час спуску з Говерли у Карпатах загинув турист 8 жовтня

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Під час спуску з Говерли у Карпатах загинув турист 8 жовтня
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Сьогодні під час спуску з Говерли у Карпатах загинув турист. Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Івано-Франківській області, передає НСН.

8 жовтня о 11:40 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що під час спуску двох туристів по зеленому маршруту з гори Говерла вони заблукали та потребують допомоги рятувальників.

О 12:15 для проведення пошуково-рятувальних робіт було направлено ГПРВ Ворохта-2, та рятувальників поста Заросляк.

О 14.20 год одного з заблукалих туристів на г. Говерла було знайдено між синім та зеленим маршрутом, його рятувальники супроводили до бази Заросляк.

Під час спуску з Говерли у Карпатах загинув турист 8 жовтня

Згодом між Говерлівським водоспадом та синім маршрутом було знайдено 2-го туриста (без ознак життя), рятувальниками проводились реанімаційні заходи, проте безуспішно.

Під час спуску з Говерли у Карпатах загинув турист 8 жовтня

Рятувальники тіло загиблого транспортували до підніжжя гори та передали працівникам поліції.

Під час спуску з Говерли у Карпатах загинув турист 8 жовтня

Рятувальники вкотре нагадують громадянам про те, що необхідно відповідально ставитися до туристичних походів, не виходити у високогір’я у період ускладнення погодних умов та дотримуватися правил безпеки в горах.

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