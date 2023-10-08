Під час спуску з Говерли у Карпатах загинув турист 8 жовтня

Сьогодні під час спуску з Говерли у Карпатах загинув турист. Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Івано-Франківській області, передає НСН.

8 жовтня о 11:40 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що під час спуску двох туристів по зеленому маршруту з гори Говерла вони заблукали та потребують допомоги рятувальників.

О 12:15 для проведення пошуково-рятувальних робіт було направлено ГПРВ Ворохта-2, та рятувальників поста Заросляк.

О 14.20 год одного з заблукалих туристів на г. Говерла було знайдено між синім та зеленим маршрутом, його рятувальники супроводили до бази Заросляк.

Згодом між Говерлівським водоспадом та синім маршрутом було знайдено 2-го туриста (без ознак життя), рятувальниками проводились реанімаційні заходи, проте безуспішно.

Рятувальники тіло загиблого транспортували до підніжжя гори та передали працівникам поліції.

Рятувальники вкотре нагадують громадянам про те, що необхідно відповідально ставитися до туристичних походів, не виходити у високогір’я у період ускладнення погодних умов та дотримуватися правил безпеки в горах.

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