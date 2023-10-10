Мережа супермаркетів, яка святкує своє 30-річчя, продовжує ділитися цікавою інформацією про себе. Зокрема оприлюднено ТОП-5 незвичних АТБ, передає НСН.

Тендітний у Кропивницькому, величезний в Одесі, мальовничий в Татарові, найвіддаленіший у місті Любомль, а також справжній архітектурний перформанс у Дніпрі та Запоріжжі.

ТОП-5 незвичних АТБ – чим вони особливі

Найбільший АТБ

Площа найбільшого магазину сягає 1 173 м2, його у 2019 році відкрили в Одесі, вул. Академіка Корольова,15. Тож одеситам пощастило щодня робити покупки у найпросторішому АТБ країни

Найкомпактніший АТБ

Натомість, найкомпактніший магазин розташований з 2009 року в Кропивницькому, вул. Короленка, 34. Його площа складає всього 148 м2, але це не заважає йому бути корисним для місцевих жителів

Найвіддаленіший АТБ

Найвіддаленіший АТБ сьогодні працює у місті Любомль, майже на кордоні з Польщею. Вже більше трьох років рідні серцю букви АТБ зустрічають українців які повертаються з Європи.

Наймальовничіший АТБ

Без вагань, наймальовничіший магазин мережі розташувався з-поміж гірських схилі у селі Татарів. Це кожен мандрівник, адже зупинка біля нього – обов’язкова частина подорожі всіх українців.

Найоригінальніший АТБ

АТБ-Арка – цікавий архітектурний експеримент у Дніпрі та Запоріжжі.

Відкриті у 2019 та 2020 роках вони одразу полонили серця покупців просторими торговими залами, що наповнені світлом та чистим повітрям, бо мають особливу систему вентиляції. Стиль, масштабність, простір та краса.

Раніше ми писали: «Тополя», «Клен», «Акація» – так починалася історія АТБ у 1993 році у Дніпрі (фото)