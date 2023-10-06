«Тополя», «Клен», «Акація» – так починалася історія АТБ у 1993 році у Дніпрі (фото)

До свого 30-річчя популярна мережа продуктових супермаркетів вирішила розповісти, як, коли і де все починалося, як розвивався бізнес, до чого прийшли сьогодні. Історія АТБ з фото, у тому числі архівними, оприлюднена на Фейсбук-сторінці компанії, передає НСН.

Як починалася історія АТБ у 1993 році

1993 рік – покладено початок роздрібної торгівлі: у місті Дніпро відкриваються перші невеличкі “гастрономи” – у майбутньому магазини мережі АТБ. «Тополя», «Клен», «Акація» – такі назви мали магазини на той момент.

1996 рік – в одному з приміщень центрального ринку «Озерка» у місті Дніпро відкривається один з найсучасніших на той час продуктовий магазин “Берізка”.

Гастроном було оснащено новітніми італійським обладнанням – холодильні камери, продуктові стелажі, працювали п’ять відділів та близько 20 співробітників.

2002 рік – “гастрономи” еволюціонували в цілу мережу маркетів. Магазини працювали у форматі “дискаунтер” зі скороченим асортиментом та мінімальними цінами. На той час мережа нараховувала близько 50 магазинів.

2003 -2007 роки – АТБ відкривав по 30-50 магазинів на рік у східних, центральних і південних регіонах країни.

Дискаунтери АТБ з’являлися як у великих містах, так і у маленьких селищах.

2008-2010 роки – попри кризу у державі, коли більшість ритейлерів скорочувала кількість торговельних точок, АТБ відкривала понад 200 магазинів, а кількість покупців зросла вдвічі.

Початок війни і втрати

2014 рік – початок війни, важкі часи для України і для мережі АТБ. В окупованих східних областях компанія втратила 152 магазини та новий розподільчий центр. В Криму залишилися 59 магазинів, а також великий розподільчий центр.

Загальні збитки компанії на той час склали понад 7 мільярдів грн. АТБ працювала над вдосконаленням логістики і новою концепцією магазинів, а також над стратегією розширення мережі у західних областях України.

Епоха чорних АТБ

2016 рік в компанії називають початком нової ери мережі АТБ. В місті Дніпро у жовтні почав працювати перший магазин АТБ нового формату, так званий “”чорний АТБ””. Він був оновлений як ззовні, так і зсередини.

З 2017 року стартує поступовий переформат існуючих магазинів АТБ по всій країні.

У чорних АТБ використані новітні технології енергозбереження, рекуперації тепла та підтримки мікроклімата, LED освітлення та викладки товарів на полицях. Такі магазини заощаджують до 70% електроенергії, мають більш сучасний вигляд та додаткові сервіси – а кава, власна випічка, соки-фреш та інше.

Ковід, карантин

2020 – 2021 роки ставлять перед компанією АТБ нові виклики. В країну приходить пандемія СOVID-19 та тотальний карантин, що спричиняє обмеження та нові правила роботи магазинів. Мережа АТБ запровадила годину для людей похилого віку, розробила програму адресної допомоги соціально незахищеним верствам населення, знизила торговельну націнку на певні категорії продуктів харчування, закупила для лікарень сучасні системи діагностики та обмежує кількість покупців, які можуть одночасно знаходитись у магазинах. Касири мережі працюювали у захисних масках, шоломах та рукавичках. Все торгове обладнання двічі на день проходило санобробку.

Повномасштабна війна

2022 рік – повномасштабне військове вторгнення на територію України.

Компанія перейшла на особливий режим роботи, а також розгорнула кампанію на підтримку українських захисників, медиків, надзвичайників та постраждалих мирних громадян.

З моменту відкриття нас чекала непроста, але дуже насичена та цікава історія, яка продовжується і сьогодні, – кажуть у компанії

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