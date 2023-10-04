H&M повертається до України – де готуються відкрити магазини

H&M повертається до України. Очікується, що наприкінці листопада – на початку грудня 2023 року компанія відкриє 6 магазинів.

Найбільший європейський ритейлер H&M Group відкриє магазини у Києві та у Львові, повідомляє NV, передає НСН.

У Львові магазин працюватиме у ТРЦ Victoria Gardens.

У Києві – у ТРЦ:

Retroville;

Lavina Mall;

Respublika Park;

Dream Town;

River Mall.

До початку повномасштабної війни мережа також управляла магазином в Одесі в ТРЦ Riviera та в Харкові в ТРЦ Nikolsky. Їх планують відкрити пізніше – у другу чергу. Однак бодай приблизна дата цього поки що не називається.

Водночас, наголошується, відкриття магазинів могло відбутись раніше – цього хотіли у самому H&M. Завадив же цьому дефіцит персоналу.

“H&M хотіли відкритись раніше, однак зіштовхнулись із дефіцитом персоналу. За півтора року простою частина співробітників звільнились, хтось пішов захищати Україну, хтось виїхав з України”, розповів директор торгового центру, який попросив не називати його імені.

Про те ж, що в H&M готуються повернутися на український ринок, стало відомо наприкінці серпня. У відповідній заяві компанія зазначила, що:

підготовка до відкриття більшості магазинів у регіонах, “де це можливо”, ведеться;

пріоритетом для неї залишається безпека співробітників та клієнтів.

“H&M Group перебуває в контакті з місцевими зацікавленими сторонами, щоб дізнатися, як найкраще підтримати країну та місцеві спільноти у їхньому прагненні до відновлення. На додаток до попередніх пожертв на підтримку народу України, група співпрацюватиме з місцевими організаціями та братиме участь у програмах допомоги та відновлення”, також анонсували у компанії.

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