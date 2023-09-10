Як ВПО на Дніпропетровщині можуть отримати 1500 доларів на розвиток бізнесу

ВПО на Дніпропетровщині можуть отримати грошову допомогу на розвиток бізнесу від Mercy Corps, передає НСН, посилаючись на Кам’янську міську раду.

Міжнародна гуманітарна організація Mercy Corps розпочала Програму підтримки економічної стійкості України, яка допоможе внутрішньо переміщеним особам на Дніпропетровщині розпочати або відновити власний мікробізнес на новому місці.

Взяти участь у цій програмі та отримати відповідну фінансову допомогу можуть внутрішньо переміщені особи, які знаходяться у Дніпропетровській області та планують підвищити свій дохід за допомогою підприємницької діяльності.

Увага! Винятком є райони, де проходять активні бойові дії, а також райони з обмеженим доступом або високим ризиком для життя та ведення підприємницької діяльності.

Відбір учасників здійснюватиметься на конкурсній основі згідно з такими критеріями:

чітка аргументація необхідності отримання фінансової допомоги;

відповідність бізнес-ідеї умовам та цілям програми;

життєздатність та реалістичність бізнес-ідеї;

спроможність учасника програми реалізувати запропоновану бізнес-ідею;

розуміння свого ринку збуту та клієнтського потоку;

досвід ведення бізнесу;

наявність соціальної або фінансової вразливості.

Середній розмір фінансової допомоги в межах цієї програми складає 1500 доларів США у гривневому еквіваленті за актуальним курсом НБУ. Остаточна сума залежить від типу бізнесу та фінансових потреб конкретного учасника програми.

Більше інформації про критерії програми для заявників можна знайти на офіційному сайті програми http://uerp.mercycorps.org. Подання заявки за посиланням є обов’язковим для учасників програми.

За додатковою інформацією щодо участі в програмі звертайтеся за телефонами:

+38(093) 615 59 04 – Анастасія,

+38(073) 432 84 40 – Денис,

+38(093) 756 10 85 – Ольга.

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