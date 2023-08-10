Фінансова допомога на відновлення бізнесу – хто і скільки може отримати, як подати заявку

50 українських підприємців, які постраждали від війни, можуть отримати гранти до 10 тисяч євро на відновлення бізнесу. Як подати заявку
Пріоритет надається компаніям, які виготовляють товари першої необхідності, або ж працюють у сфері охорони здоров’я, архітектури або інженерії.
Про це повідомляє НСН з посиланням на Telegram-канал “Дія“.
Фінансова допомога на відновлення бізнесу до 10 тисяч євро
Як пише пресслужба, термін подання заявок – до 25 серпня 2023 року.
Які компанії можуть взяти участь:
- мають від 11 до 49 працівників;
- власники компанії – громадяни України;
- не працюють на тимчасово окупованих територіях;
- не мають дочірніх компаній у Росії, білорусі та інших країнах із санкційного списку;
- з річним доходом не більше ніж 10 млн євро;
На що можна витратити кошти:
- закупівлю матеріалів;
- оренду приміщення;
- зарплати працівникам;
- лізинг обладнання;
- релокацію бізнесу.
Подати заявку можна за посиланням.
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