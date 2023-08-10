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Фінансова допомога на відновлення бізнесу – хто і скільки може отримати, як подати заявку

Журналіст
Фінансова допомога на відновлення бізнесу – хто і скільки може отримати, як подати заявку
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50 українських підприємців, які постраждали від війни, можуть отримати гранти до 10 тисяч євро на відновлення бізнесу. Як подати заявку

Пріоритет надається компаніям, які виготовляють товари першої необхідності, або ж працюють у сфері охорони здоров’я, архітектури або інженерії.

Про це повідомляє НСН з посиланням на Telegram-канал “Дія“.

Фінансова допомога на відновлення бізнесу до 10 тисяч євро

Фінансова допомога на відновлення бізнесу – хто і скільки може отримати

Як пише пресслужба, термін подання заявок – до 25 серпня 2023 року.

Які компанії можуть взяти участь:

  • мають від 11 до 49 працівників;
  • власники компанії – громадяни України;
  • не працюють на тимчасово окупованих територіях;
  • не мають дочірніх компаній у Росії, білорусі та інших країнах із санкційного списку;
  • з річним доходом не більше ніж 10 млн євро;

На що можна витратити кошти:

  • закупівлю матеріалів;
  • оренду приміщення;
  • зарплати працівникам;
  • лізинг обладнання;
  • релокацію бізнесу.

Подати заявку можна за посиланням.

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