Державна фінансова установа ПриватБанк запустила акселераційну програму для підприємців “Власне”. В рамках цієї програми компанії отримають сумарно 4 млн гривень. Про це повідомляється в Телеграм-каналі ПриватБанку, передає НСН.

ПриватБанк запустив акселераційну програму “Власне”

Акселератор призначений як для підприємців-початківців, які тільки прагнуть відкрити бізнес і потребують менторингу, так і для активних підприємців, які хочуть досягнути нових вершин у своїй справі або залучити фінансові ресурси.

“Важливо створити умови для швидкого розвитку таких підприємств і допомогти їм залучити нових клієнтів та інвесторів. Для цього запускаємо національну акселераційну програму “Власне”, — йдеться у повідомленні.

До освітньої програми проєкту будуть долучені 15 провідних спікерів та близько 200 менторів із різних сфер бізнесу. Онлайн формат міститиме 10 освітніх модулів, що допоможуть підприємцям краще орієнтуватися в таких питаннях:

аналізі бізнес-моделі та маркетингової стратегії;

залученні фінансування та експортної стратегії;

побудові сервісної системи бізнесу;

цифровій трансформації;

розвитку продукту та інновацій.

Знаннями та експертизою ділитимуться Євген Клопотенко, Анастасія Владичинська, Валерія Бородіна, Олеся Залуська та інші.

“Акселераційна програма спрямована на створення сприятливого середовища для МСБ в Україні, де безготівковий розрахунок стає стандартом, а практика прозорого бізнесу є природньою частиною ділової культури”, — зазначили у ПриватБанку.

1 тис. учасників, які найкраще впораються із тестовими завданнями після кожного модуля, матимуть змогу перейти до наступного етапу програми — індивідуального менторського супроводу у центрах “Дія.Бізнес”. Менторська підтримка буде доступна у двох форматах: офлайн та онлайн.

Під час серії Pitch Days наприкінці навчання учасники презентуватимуть свої бізнес-концепції, а ментори оберуть більш ніж 30 переможців, які отримають фінансову підтримку в розмірі 100 000 грн кожен. На основі рейтингу 10 найвдаліших проєктів матимуть змогу позмагатися за звання суперфіналіста на головній події програми та залучити головний приз національного акселератора «Власне» — 800 000 грн. Кошти можна направити на витрати для розробки продуктів, проведення маркетингових досліджень, встановлення нового обладнання та інших потрібних інвестицій для розвитку бізнесу.

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