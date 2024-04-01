Ворожа ДРГ намагалася прорватися на Сумщину – прикордонники відбили атаку

Ворожа ДРГ намагалася прорватися на Сумщину. Зав’язався стрілецький бій. Українським захисникам вдалося відбити атаку.

Про це повідомили у понеділок 1 квітня у Держприкордонслужбі, передає НСН.

Українські прикордонники відбили атаку російської диверсійно-розвідувальної групи, яка намагалася проникнути на територію Сумської області, вступили у перестрілку та змусили ворога відступити.

Російські диверсанти намагалися зайти на територію Сумської області. ДРГ була викрита прикордонниками, які одразу відкрили вогонь на ураження – йдеться у повідомленні ДПСУ у Telegram

Як повідомляється, зав’язався стрілецький бій, на допомогу оперативно прийшли резерви ДПСУ, НГУ та ЗСУ, зокрема, були задіяні артилерійські розрахунки.

“Ворог відступив”, – запевнили прикордонники

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