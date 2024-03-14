Російська ДРГ намагалася прорватися на правий берег через Дніпро на Херсонщині. Про це повідомили Сили оборони півдня, передає НСН. Інцидент стався в ніч на 13 березня.

Російські диверсанти намагалися прорватися в районі Антонівського мосту.

У ніч на середу, 13 березня, Сили оборони зірвали розвідувальну місію ворогів, які на човні спробували переплисти Дніпро та висадитися на правому березі в районі Антонівського мосту в обласному центрі.

Російська ДРГ намагалася прорватися на правий берег через Дніпро: заява Сил оборони півдня

Українські військові щільним вогнем змусили ворога утікати на лівий берег. При цьому противник втратив чверть своєї спроможності та наповненості.

Минулою ночі купка окупантів з лівого берега Херсоншини на моторному човнику була відправлена випробувати долю. Виконуючи диверсійно-розвідувальну місію, вони намагалися підійти до правого берега в районі Антонівського мосту, – йдеться у заяві

Тут зазначають, що під щільним вогнем Сил оборони України окупантський човник феєрично повторив долю російського флоту – втративши чверть своєї спроможності і наповненності, ретирувався до лівого берега знов.

Натомість, сальдо за прикладом брехунця шойгу “зачистив” в своєму телеграм-каналі плацдарм і зібрався туди повертатися. Ну, що ж, ласкаво просимо – прийом із вогником, тобто вогневий прийом гарантуємо! Наші підрозділи надійно тримають оборони правого берега, а ворог у спробі здобути псевдо-перемогу до псевдо-виборів готовий втрачати, брехати, ганьбитися і гинути, аби задовольнити амбіції диктатора, – йдеться у повідомленні

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