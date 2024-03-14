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Російська ДРГ намагалася прорватися на правий берег через Дніпро

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Російська ДРГ намагалася прорватися на правий берег через Дніпро

Російська ДРГ намагалася прорватися на правий берег через Дніпро на Херсонщині. Про це повідомили Сили оборони півдня, передає НСН. Інцидент стався  в ніч на 13 березня.

Російські диверсанти намагалися прорватися в районі Антонівського мосту.

У ніч на середу, 13 березня, Сили оборони зірвали розвідувальну місію ворогів, які на човні спробували переплисти Дніпро та висадитися на правому березі в районі Антонівського мосту в обласному центрі.

Російська ДРГ намагалася прорватися на правий берег через Дніпро: заява Сил оборони півдня

Російська ДРГ намагалася прорватися на правий берег через ДніпроУкраїнські військові щільним вогнем змусили ворога утікати на лівий берег. При цьому противник втратив чверть своєї спроможності та наповненості.

Минулою ночі купка  окупантів з лівого берега Херсоншини на моторному човнику була відправлена випробувати долю. Виконуючи диверсійно-розвідувальну місію, вони намагалися підійти до правого берега в районі Антонівського мосту, – йдеться у заяві

Тут зазначають, що під щільним вогнем Сил оборони України окупантський човник феєрично повторив долю російського флоту – втративши чверть своєї спроможності і наповненності, ретирувався до лівого берега знов.

Натомість, сальдо за прикладом брехунця шойгу “зачистив” в своєму телеграм-каналі плацдарм  і зібрався туди повертатися. Ну, що ж, ласкаво просимо – прийом із вогником, тобто вогневий прийом гарантуємо! Наші підрозділи надійно тримають оборони правого берега, а ворог у спробі здобути псевдо-перемогу до псевдо-виборів готовий втрачати, брехати, ганьбитися і гинути, аби задовольнити амбіції диктатора, – йдеться у повідомленні

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