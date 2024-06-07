Ворог окупував ще один населений пункт на Харківщині – DeepState

Ворог окупував ще один населений пункт на Харківщині. Оприлюднено оновлену мапу бойових дій.

Окупанти захопили село Іванівка на Харківщині. Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState, передають Новини України – НСН.

Аналітики оприлюднили оновлену мапу бойових дій пізно увечері 6 червня. На ній Іванівка позначена як окупована.

Ворог окупував ще один населений пункт на Харківщині

Аналітики Інституту вивчення війни тим часом заявили, що ЗС РФ просунулися на південний схід від Куп’янська.

Геолоковані кадри, що опубліковані 6 червня, показують, що російські війська просунулися на північний захід від Іванівки (на південний схід від Куп’янська) під час скороченої механізованої атаки силами розміром зі взвод, що вказує на те, що російські війська, можливо, також просунулися далі в самій Іванівці, – повідомили у зведенні ISW

У нічному зведенні Генштабу повідомлялося, що на Харківському напрямку російський агресор активних наступальних дій у другу половину минулої доби не проводив, намагався витіснити наші підрозділи, завдаючи інтенсивного вогневого впливу. Ситуація контрольована.

На Куп’янському напрямку російські окупанти протягом дня намагадися просунутися до наших позицій в районах Дружелюбівки та Петропавлівки. Три атаки противника відбито Силами оборони.

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