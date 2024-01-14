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Ворог обстріляв рятувальників у Станіславі: четверо поранених (фото)

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Ворог обстріляв рятувальників у Станіславі: четверо поранених (фото)

Ворог обстріляв рятувальників у Станіславі на Хероснщині, повідомляють у ДСНС, передає НСН.

Сьогодні вранці ворог обстріляв селище Станіслав. Там загорівся житловий будинок та господарча споруда на приватному подвір’ї.

Білозерські рятувальники разом з місцевою пожежною командою ліквідували пожежу.

Під час повернення до місця дислокації місцева пожежна команда потрапила під повторний обстріл. Четверо вогнеборців отримали контузії середнього ступеню та закриті черепно-мозкові травми. Їм надано медичну допомогу.

Ворог обстріляв рятувальників у Станіславі: фото, відео

Ворог обстріляв рятувальників у Станіславі

Ворог обстріляв рятувальників у Станіславі

Ворог обстріляв рятувальників у Станіславі

Ворог обстріляв рятувальників у Станіславі

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