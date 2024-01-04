Ракетний удар по Кропивницькому: повідомляють про загиблого і 8 поранених (відео)

Вранці 4 січня ворогом було завдано ракетний удар по Кропивницькому. Повідомляють про загиблого і 8 поранених. У ДСНС показали відео наслідків, передає НСН.

Внаслідок ракетної атаки по Кропивницькому на одному з промислових об’єктів є травмовані та один загиблий. Про таке повідомляв вранці начальник ОВА Андрій Райкович.

Також повідомлялося, що після вибухів у Кропивницькому в деяких районах міста зникла електрика.

Російські війська, ймовірно, поцілили по Кропивницькому ракетою Х-59. Уламки ракети пошкодили лінію електромережі та будівлі, що належать місцевим енергетикам. Про це повідомив начальник ОВА Андрій Райкович. Восьмеро працівників отримали осколкові поранення, загинув автослюсар.

Нині на місці події працюють підрозділи ДСНС та слідчі. Триває обстеження кількох зруйнованих будівель. Рятувальники загасили загорання машини.

Постраждав об’єкт енергетики

В Міненерго повідомляють, що у результаті ракетної атаки, яка сталася зранку 4 січня, пошкоджено один з об’єктів НЕК «Укренерго» у Кропивницькому. На жаль, є загиблий. Ще 5 осіб отримали поранення.

Також зазнав пошкоджень і об’єкт ПАТ «Кіровоградобленерго» – поранено 2 енергетиків.

Внаслідок атаки знеструмлено повітряні лінії. Без напруги залишилися побутові споживачі та залізниця. Наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання. Ситуація контрольована.

У ДСНС показали відео ліквідації наслідків ракетного удару.

Ракетний удар по Кропивницькому: відео

О 13:52 в Кіровоградській області знову оголосили повітряну тривогу через загрозу ракетного удару.

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