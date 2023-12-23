Російський удар по Кіровоградщині – уламки ракет пошкодили будинки

Удар по Кіровоградщині зранку 23 грудня – унаслідок падіння уламків є пошкодження будинків. Вибухи лунали, зокрема, в Кропивницькому.
Про це повідомив керівник ОВА Андрій Райкович, передає НСН.
Він зазначив, що ракетний удар по області був масованим.
Відпрацювали сили протиповітряної оборони: ворожі цілі вдалося знищити над Кропивницьким та Олександрійським районами.
Уламки збитих ракет пошкодили дахи будинків, паркани та авто. Інформація про постраждалих наразі відсутня, додав Райкович.
Повітряна тривога в Кіровоградській області тривала з 9:55 до 11:16. У мережі повідомляли про серію вибухів у Кропивницькому.
У Кропивницькому під час повітряної тривоги пролунали три вибухи. О 09:58 Сили оборони півдня попередили про ракетну небезпеку на Кіровоградщині.
Перший вибух в обласному центрі було чути о 10:18, другий о 10:23, третій пролунав о 10:45.
Об 11:16 в області оголосили відбій повітряної тривоги.
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