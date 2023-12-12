У Кропивницькому посеред вулиці загинув чоловік – подробиці трагедії

У Кропивницькому, ймовірно, внаслідок детонації вибухового пристрою помер чоловік. Очевидці стверджують, що мова йде про підрив двох гранат. Про це пише 24 канал, передає НСН.

У Кропивницькому посеред вулиці загинув чоловік

Поліція заявляє, що 12 грудня близько 15:37 у Кропивницькому по вулиці Коваленка загинув чоловік. Ймовірною причиною загибелі називають детонацію вибухового пристрою. На місці працює слідчо-оперативна група. Повідомляється, що більше загиблих та травмованих немає.

Станом на зараз правоохоронцям вже вдалося встановити особу загиблого чоловіка. Ним виявився місцевий житель 1986 року народження.

Місцеві пабліки стверджують, що чоловік підірвав себе двома гранатами. Підтвердження цієї інформації від правоохоронних органів не надходило.

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