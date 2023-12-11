ЗСУ відбили острів посеред Дніпра — ISW

ЗСУ відбили острів посеред Дніпра на Херсонщині. Це має важливе значення з тактичної перспективи.

Українські війська утримують позиції на східному березі річки Дніпро у Херсонській області. За попередніми даними, ЗСУ вже контролюють весь острів Великий Потьомкін, що на південний захід від Херсона.

Про це повідомляє НСН з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Один з російських військових блогерів заявив, що українські війська захопили нові позиції на острові Великий Потьомкін на південний захід від міста Херсон. Хоча, за даними аналітиків, українські сили вже контролюють весь острів.

Українські війська продовжили наземні операції на лівому березі Херсонської області 10 грудня. Український Генштаб повідомив, що ЗСУ зберігають позиції на лівому березі річки Дніпро та завдають ударів по російських позиціях у цьому районі.

ЗСУ відбили острів посеред Дніпра

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Острів названий на честь фаворита російської імператриці Катерини ІІ князя Григорія Потьомкіна. Саме його останки російські військові вивезли з Херсона перед втечею на початку листопада 2022 року.

Сам острів розташований безпосередньо в дельті Дніпра і ділить його річище надвоє. Він є одним із найбільших островів на Дніпрі площею близько 25 квадратних кілометрів.

На північ від нього, лише за 5 км, розташований Херсон, звільнений від росіян 11 листопада. На південь від Великого Потьомкінського – за 2 км – містечко Гола Пристань, що досі перебуває в окупації.

Головне завдання для ЗСУ на острові – відтіснити артилерію противника, щоб зменшити обстріли правого берега.

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