ЗСУ просунулися на заході Запорізької області – ISW (мапи)

ЗСУ просунулися на заході Запорізької області. Про це повідомляють у своєму свіжому звіті аналітики американського інституту вивчення війни (ISW), передає НСН.

Українські війська продовжують ведення наступальних операцій на заході Запорізької області. Зокрема, ЗСУ успішно контратакували на захід від Роботиного.

Російські джерела стверджували, що 9 грудня українські війська здійснили штурми в районі кордону Донецької та Запорізької областей.

Так, українські війська 9 грудня продовжували наступальні дії на заході Запорізької області та просунулися вперед. «Воєнкор» з РФ заявив, що українські сили успішно контратакували на захід від Роботиного.

Нагадаємо, що даними Генштабу ЗСУ, на Запорізькому напрямку підрозділи Сил оборони відбили 3 атаки ворога в районах Новопокровки та західніше Роботиного Запорізької області.

Водночас, на Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

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