Ворог обстріляв Харківщину: четверо людей зазнали поранень (фото)

У понеділок, 11 березня, ворог обстріляв Харківщину. Під ударом опинилися Вовчанськ, село Глушківка в Куп’янському районі та Кутузівка в Харківському районі. Цей обстріл призвів до поранення четверо осіб.

Про це повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає НСН.

Ворог обстріляв Харківщину: четверо людей зазнали поранень

За словами Синєгубова, близько 13:30 окупанти обстріляли Вовчанськ. Там було поранено 70-річну жінку, пошкоджено вісім приватних будинків.

Після 13:00 окупанти вдарили по Глушківці. Попередньо троє цивільних чоловіків дістали поранення, їх було госпіталізовано.

Водночас зенітними керованими ракетами із ЗРК С-300 ворогатакував Кутузівку. Там минулося без постраждалих.

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