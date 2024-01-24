В ДТП загинули троє військових з Кіровоградщини. Про це повідомляє Суспільне, передає НСН. У військовій частині, де служили Захисники, назвали їх імена.

Під час виконання бойового завдання внаслідок дорожньої аварії загинули молодший сержант Юрій Біляков з Долинської громади та солдати Олексій Дьогтєв і Леонід Тульчевський з Олександрійської громади Кіровоградської області.

В ДТП загинули троє військових з Кіровоградщини: фото

Аварія сталась 22 січня, розповіли Суспільному у пресслужбі військової частини А4845, в якій служили військові. Підрозділ виконує бойові завдання на південно-східному напрямку України.

Юрій Біляков у грудні 2023 року указом президента був нагороджений орденом “За мужність” ІІІ ступеня. Він відніс бомбу, що не розірвалась, від позицій підрозділу. Юрій з села Молодіжне Долинської громади. Народився у 1971 році. У лютому 2023 року прийшов до лав ЗСУ, був командиром відділення кулеметного взводу.

Олексій Дьогтєв із села Приютівка народився 1982 року. Його призвали на військову службу у 2023 році. Був навідником кулеметного взводу.

Таку ж посаду займав Леонід Тульчевський із села Рядове Олександрійського району. Він 1975 року народження.

Ще новини України: Троє маленьких дітей і жінка загинули на пожежі у Дніпрі