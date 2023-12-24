Окупанти обстріляли центр Херсона – загинули троє людей (фото)

Вночі 24 грудня окупанти обстріляли центр Херсона з артилерії, загинуло літнє подружжя та ще один чоловік.

Про це повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін, передає НСН.

Через влучання артилерійського снаряда по житловому будинку постраждала родина. На місці загинули 87-річний чоловік та його 81-річна дружина.

Також у Центральному районі міста під час розбору завалів рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка. Його особа встановлюється.

Ще один 54-річний херсонець унаслідок нічного обстрілу зазнав вибухової травми, контузії та поранення ноги. Після надання допомоги він відмовився від шпиталізації.

Влада показала наслідки нічних обстрілів Херсона. Відповідні світлини у Фейсбуці оприлюднив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Він також інформує, що Херсонську міську територіальну громаду за минулу добу військові РФ обстріляли 28 разів, російський ворог використав для цього 105 снарядів і 2 ракети.

Ураження зафіксовані у Херсоні, Садовому, Комишанах та Зимівнику.

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