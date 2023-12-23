Окупанти вдарили по житловим кварталам Херсона – в місті зайнялися пожежі (відео)

Ввечері 23 грудня окупанти вдарили по житловим кварталам Херсона. Через обстріл у житлових кварталах зайняли пожежі.

Про це повідомив голова міської військової адміністрації Роман Мрочко, передає НСН.

Близько 18.00 російські окупанти завдали по Херсону масованого удару. Потужні вибухи пролунали у кількох районах міста. Після цього виникло кілька пожеж. Ворог традиційно бив по житлових кварталах, йдеться у повідомленні.

Очільник ОВА Олександр Прокудін додав, що окупанти також вдарили про критичній інфраструктурі Херсона.

Стався порив на газових мережах. Виникла пожежа. Також під вогнем опинився і один з медичних закладів, повідомив він.

Також Мрочко повідомляв, що росіяни пообіді обстріляли спальні райони Херсона.

Були влучання у багатоповерхівки. Обійшлося без поранених, написав він у Телеграм і розмістив відео з наслідками атаки.

Нагадаємо, сьогодні росіяни також атакували місто Станіслав на Херсонщині. Від удару з безпілотника поранень зазнав 69-річний чоловік. Він не вижив.

Ситуація в регіоні

Керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів, що за минулу добу, 22 грудня, через російську агресію на Херсонщині постраждали 6 людей. Окупанти здійснили 83 обстріли, випустивши 439 снарядів з мінометів, артилерії, «градів», танків, авіації та запустивши безпілотники. По місту Херсон ворог випустив 31 снаряд.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.

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