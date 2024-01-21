Троє маленьких дітей і жінка загинули на пожежі у Дніпрі. Про трагедію повідомили у ДСНС 21 січня вранці, передає НСН.

Вночі до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про займання житлового будинку, розташованого на вулиці Червоної Рути Індустріального району міста Дніпро.

Пожежа сталася всередині приватного житлового будинку.

Із задимленої оселі вогнеборці винесли непритомну жінку та трьох дітей, які теж були без свідомості.

Після проведення реанімаційних заходів медичні працівники констатували смерть жінки, 1983 року народження, хлопчика, 2018 року народження, та двох дівчаток, 2017 та 2021 років народження.

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