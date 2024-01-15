Пожежники врятували рибку під час масштабної пожежі у Миколаєві. А ще двох котів. Про це повідомляють НікВісті, які поспілкувалися з власницею тварин Тетяною, передає НСН.

З будинку, що загорівся сьогодні у Миколаєві рятувальники ДСНС дістали акваріум з маленьким сомом.

Жителька будинку Тетяна розповіла, що самотужки встигла врятувати свого собаку та кота. А ще двох котів, які залишилися у будинку дістали рятувальники. Наразі вони у тяжкому стані в лікарні.

Я так вдячна нашим хлопцям с ДСНС, вони навіть рибку дістали, навіть сомик вцілів. Найголовніше, що всі живі, — сказала Тетяна.

Рятувальникам ДСНС Миколаївщини, жінка розповіла, що побачила у вікно дим та вогонь та за декілька секунд вся стеля була у диму.

Почало все руйнуватися, я зателефонувала у 101 й вибігла на вулицю. Замикання трапилося на сусідній території, дуйка замкнула й по стіні все пішло наверх та загорівся дах, — розповіла Тетяна.

У ДСНС повідомляють про надзвичайну подію, публікують фото і відео.

Сьогодні вранці, 15 січня, сталася пожежа у триповерховій будівлі на вулиці Садовій у Миколаєві. За словами рятувальників, вогонь охопив площу в 150 квадратних метрів.

15 січня о 07:49 на екстрений номер 101 надійшла інформація про те, що горить триповерхова будівля на вул. Садовій м. Миколаєва. За підвищеним номером виклику на місце направлено чергові караули підрозділів Головного управління ДСНС України у Миколаївській області. Спільними зусиллями о 08:18 пожежу локалізовано о 09:45 ліквідовано площею 150 кв.м. До гасіння залучалось 32 вогнеборці, 8 одиниць техніки.

Медики надали допомогу жінці, яка надихалась димом. Від госпіталізації вона відмовилась.

При з’ясуванні обставин стало відомо, що спочатку спалахнула прибудова до триповерхової будівлі. Горючими будівельними матеріалами вогонь швидко розповсюдився на обшивку та приміщення.

Ймовірна причина пожежі — порушення правил пожежної безпеки при експлуатації теплогенеруючих агрегатів та обладнання.

Фото і відео з масштабної пожежі у Миколаєві

Пожежники врятували рибку під час масштабної пожежі у Миколаєві

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