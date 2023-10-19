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ВійнаХарків

Окупанти вдарили по Вовчанську, спричинивши велику пожежу (фото)

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Окупанти вдарили по Вовчанську, спричинивши велику пожежу (фото)
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Окупанти вдарили по Вовчанську, що на Харківщині, повідомляють у ДСНС, передає НСН. ворожий вогонь вразив приватне подвір’я.

19 жовтня о 12:15 російські війська завдали артилерійського удару по приватному сектору м. Вовчанська, спричинивши велику пожежу та руйнування на приватному подвір’ї.

Пожежа охопила площу 350 кв. м. Горіли гараж, 2 господарчі будівлі та автомобіль. За попередніми даними поранень дістали 2 людей.

До місця пригоди негайно вирушили рятувальники 47-ї Державної пожежно-рятувальної частини у складі 1 оперативного відділення та пожежна команда із селища Вільча. Загалом 2 пожежні автоцистерни та 9 вогнеборців. О 15:00 їм вдалось загасили вогонь.

Окупанти вдарили по Вовчанську: фото

Окупанти вдарили по Вовчанську, спричинивши велику пожежу (фото)

Окупанти вдарили по Вовчанську, спричинивши велику пожежу (фото)

Окупанти вдарили по Вовчанську, спричинивши велику пожежу (фото)

Окупанти вдарили по Вовчанську, спричинивши велику пожежу (фото)

Окупанти вдарили по Вовчанську, спричинивши велику пожежу (фото)

Окупанти вдарили по Вовчанську, спричинивши велику пожежу (фото)

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