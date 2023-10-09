На Харківщині минулої доби окупанти обстріляли 15 населених пунктів – у Вовчанську загинула жінка

На Харківщині минулої доби російські окупанти з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілювали цивільну інфраструктуру та мирне населення, загинула жінка.

Під ворожим вогнем перебували Чугуївський та Куп’янський райони області.

Про це зранку 9 жовтня повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує НСН.

Внаслідок ворожого артилерійського обстрілу по м. Вовчанськ Чугуївського району, який стався після 18:00, було серйозно пошкоджено два приватні будинки. На жаль, загинула цивільна жінка 65 років, йдеться в повідомленні.

Крім того, за добу через удари окупантів у Вовчанську було пошкоджено щонайменше 5 приватних житлових будинків.

Після 18:30 були зафіксовані ворожі обстріли у с. Землянки. Там без постраждалих та серйозних руйнувань.

Загалом під ворожим вогнем перебували понад 15 населених пунктів, зокрема, Кам’янка, Дворічна, Кислівка, Козача Лопань, Охрімівка.

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