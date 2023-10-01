Окупанти обстріляли 27 населених пунктів на Запоріжжі за добу – загинув чоловік, ще 8 постраждалих

Окупанти обстріляли 27 населених пунктів на Запоріжжі за добу. В селі Мала Токмачка через російський артилерійський обстріл загинув 61-річний місцевий житель й отримала поранення 66-річна жінка. Постраждали також сім цивільних з інших населених пунктів.

Про це вранці 1 жовтня повідомив очільник обласної військової адміністрації Юрій Малашко, передає НСН.

За минулу добу зафіксовано 157 ворожих обстрілів по 27 населених пунктах

Окупанти атакували 12 БПЛА Гуляйполе, Новодарівку, Новопавлівку, Роботине, Малинівку, Малу Токмачка та Малі Щербаки, здійснили 7 РСЗВ-обстрілів Оріхова, Малої Токмачки й Роботиного, 5 авіаударів по Оріхову, Малій Токмачці та Новоандріївці, а також 6 ракетних ударів по Запоріжжю та Матвіївці.

127 артобстрілів прийшлися по території Залізничного, Білогір’я, Левадного, Полтавки, Ольгівського, Темирівки, Преображенки, П’ятихаток, Плавнів та інших міст та сіл на лінії вогню.

Внаслідок нічного ракетного удару по Запоріжжю зайнялась пожежа на одному з об’єктів інфраструктури – відомо про одного постраждалого 35 років.

В Матвіївській територіальній громаді поранення отримали чоловіки 38, 50, 52, 55 та 61 років та жінка 48 років.

Також під час артобстрілу Малої Токмачки загинув 61-річний місцевий житель, поранення отримала жінка 66 років.

Надійшло 16 повідомлень про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури.

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