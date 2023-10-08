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Тег:
Війна

Сирський показав, як ЗСУ знищили 25 танків за чотири дні на Лиманському напрямку (відео)

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Сирський показав, як ЗСУ знищили 25 танків за чотири дні на Лиманському напрямку (відео)
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Командувач сухопутних військ Олександр Сирський показав, як українські військові знищили 25 танків за чотири дні лише на одному напрямку. Генерал оприлюднив відео у Телеграмі, передає НСН.

Українські воїни продовжують знищувати живу силу та техніку ворога. Цього разу на фронті відзначилися бійці 66-ї ОМБр на Лиманському напрямку.

Сирський показав, як ЗСУ знищили 25 танків за чотири дні на Лиманському напрямку (відео)

За словами Сирського, протягом чотирьох днів рота ПТРК з 66-ї ОМБр знищила 25 російських танків, серед них є і Т-90.

Це дуже крутий результат, воїни. Слава Україні, — додав генерал

ЗСУ знищили 25 танків за чотири дні: відео

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