Сирський показав, як ЗСУ знищили 25 танків за чотири дні на Лиманському напрямку (відео)

Командувач сухопутних військ Олександр Сирський показав, як українські військові знищили 25 танків за чотири дні лише на одному напрямку. Генерал оприлюднив відео у Телеграмі, передає НСН.

Українські воїни продовжують знищувати живу силу та техніку ворога. Цього разу на фронті відзначилися бійці 66-ї ОМБр на Лиманському напрямку.

За словами Сирського, протягом чотирьох днів рота ПТРК з 66-ї ОМБр знищила 25 російських танків, серед них є і Т-90.

Це дуже крутий результат, воїни. Слава Україні, — додав генерал

ЗСУ знищили 25 танків за чотири дні: відео