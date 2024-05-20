Ворог просунувся біля 10 населених пунктів – DeepState

Про це повідомляють аналітики DeepState, які оприлюднили оновлену мапу бойових дій, передають Новини України – НСН.

Ворог просунувся біля 10 населених пунктів

За даними аналітиків, просування ворога зафіксовано на Запоріжжі, на Донеччині і на Харківщині.

А саме:

Ворог просунувся південно-східніше та південніше Роботиного,

біля Вербового,

в Парасковіїівці,

в Нетайловому,

біля Яснобродівки,

Новопокровського,

Кераміка,

Берестового,

в Зеленому та біля Бугруватки.

Нагадаємо, у Генштабі сьогодні повідомили, що Сили оборони продовжують зосереджувати основні зусилля на гідній відсічі окупантам. З початку доби ситуація на фронті загострена, російські загарбники здійснили 533 обстріли позицій наших військ, застосували понад 50 дронів-камікадзе. Від початку відбулося понад 30 бойових зіткнень.

Українські захисники роблять усе можливе для утримання оборонних рубежів та позицій, завдають ворогу відчутних втрат. Командуванням вживаються заходи щодо виділення відповідних резервів та засобів вогневого ураження.

Оновлену мапу бойових дій можна подивитися ТУТ.

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