Окупанти вдарили по Українську: понівечено 29 багатоповерхівок, є поранені, виникли пожежі

Окупанти вдарили по Українську, що на Донеччині, вдень 27 березня.

Про наслідки удару розповідають у ДСНС, передає Nikopolnews.

Внаслідок ворожого обстрілу поранено 2 осіб, пошкоджено багатоквартирні будинки

Сьогодні вдень ворог вдарив по середмістю м. Українськ Покровського району. Внаслідок обстрілу 2 осіб отримали поранення, зазнали пошкоджень 29 багатоквартирних будинків і 1 об’єкт роздрібної торгівлі.

Також загорілося 2 гаражі, рятувальники ліквідували пожежу.

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