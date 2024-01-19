Окупанти вбили жінку у Херсоні, поранили 16-річного хлопця, атакували бригаду водоканалу

Окупанти продовжують тероризувати Херсонщину. Сьогодні росіяни вбили жінку у Херсоні, поранили 16-річного підлітка, обстріляли бригаду водоканалу у передмісті. Також є поранені у Херсонській області. Про це НСН повідомляє, посилаючись на ОВА, МВА і прокуратуру.

Вбили жінку у Херсоні

19 січня росіяни вдарили по житлових будинках у Дніпровському районі Херсона. Під час цього обстрілу був пошкоджений чотириповерховий будинок. В одній із квартир рятувальники виявили тіло жінки. Загиблій було близько 50 років.

Також уламкові поранення отримав 16-річний хлопець. Його шпиталізували до лікарні для надання меддопомоги. У дитини травмована ліва нога. Медики готують пораненого до термінової операції.

У передмісті Херсона на аварійну бригаду комунального підприємства «Херсонський водоканал» росіяни скинули вибухівку з дрона. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено аварійно-ремонтний автомобіль комунального підприємства. За попередніми даними, поранених серед працівників немає. Інформація уточнюється.

Крім того, за даними прокуратури, 19 січня о 08:30 армія рф обстрілювала село Берегове Білозерської громади Херсонської області.

Поранення різного ступеню отримали двоє місцевих жителів 56-ти та 57-ми років. Обидва в момент обстрілу перебували на власних подвір’ях. Чоловікам надано кваліфіковану медичну допомогу.

Прокурори спільно з іншими правоохоронцями вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф.

Обстріли Херсонщини минулої доби

За минулу добу противник здійснив 67 обстрілів Херсонської області, випустивши 413 снарядів з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків та БпЛА.

По місту Херсон ворог випустив 11 снарядів.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; об’єкти критичної інфраструктури.

Через російську агресію 3 людини дістали поранення.

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