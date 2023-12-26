Окупанти вбили на Херсонщині двох літніх людей 26 грудня, повідомляє НСН з посиланням на Херсонську обласну прокуратуру і ОВА.

Згідно з оприлюдненими даними, опівдні по Микільському на Хероснщині зафіксовано щонайменше 26 “прильотів”. Ворожим вогнем пошкоджено з десяток житлових будинків.

Під завалами однієї з осель рятувальники виявили тіло загиблого 71-річного чоловіка.

Також близько 10:40 росіяни обстріляли Тягинку. Травми, несумісні з життям, отримав 61-річний чоловік.

Також вибухами пошкоджено приватні будинки, паркани й господарські споруди.

Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф.

Обстріли Херсонщини

За минулу добу противник здійснив 74 обстріли Херсонщини, випустивши 391 снаряд з мінометів, артилерії, “Градів”, танків, авіації та БПЛА.

По місту Херсон ворог випустив 32 снаряди.

російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; об’єкт критичної інфраструктури у Херсонському районі.

Через російську агресію одна людина дістала поранення.

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