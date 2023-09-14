«Мамо, я дихаю, мамо…» – останні слова хлопчика, якого сьогодні вбила росія на Херсонщині

Цього хлопчика більше немає, його сьогодні, 14 вересня, вбила росія на Херсонщині. Хлопчика звали Назаром, йому було 6 років. Ще вчора він радів життю, грався з братиками, мав свої нехитрі дитячі мрії. А сьогодні його вже немає.

Сьогодні росіяни убили 6-річного Назарчика Грицкова на Херсонщині. А його 13-річний братик зараз бореться за життя… Фото дитини оприлюднили на сторінці «Їх убила росія», передає НСН.

Як повідомляє Херсонська прокуратура, вночі російські військові з артилерії обстріляли село Новодмитрівка Херсонської області. Вони поцілили по приватному будинку та його території.

Травми несумісні із життям отримав 6-річний хлопчик. У важкому стані до лікарні госпіталізований його 13-річний братик.

Також поранення отримали дідусь та тітка з юнаком, які намагалися дістати дітей з-під завалів, але теж потрапили під ворожий вогонь. Ціла родина постраждала від російського терору.

Тітка хлопчика Галина Тихонюк розповіла, що у Назарчика є ще три братики, один з них у важкому стані в лікарні.

…Він дуже хотів піти до першого класу, ріс дуже хорошим хлопчиком. Завжди допоможе, не дитина, а скарб. Як нам його не вистачатиме, скільки горя в нашу родину… Мав сьогодні виїжджати з родиною. Вони якраз повинні були евакуюватися. Останні його слова: «Мамо, я дихаю, мамо, ми виїдемо завтра, мамо… – поділилася страшними подробицями загибелі дитини жінка

Назарчика сьогодні вбила росія на Херсонщині

«Пробач Назарчик, що не вберегли… Цей біль від втрати сина, онука, племінника буде вічним. Світла пам’ять тобі, наше сонечко» – написала на своїй сторінці інша тітка Катерина Зима

Небайдужі просять допомогти батькам Назарчика. Вони втратили синочка, ще один син бореться за життя, дідусь і тітка поранені… Крім лікування, родині потрібне житло. Вони залишились абсолютно без нічого. Зараз родина у Миколаєві.

Карта батька: 5457 0850 0021 2512 (Грицков Михайло)

P.S. Як повідомляється, у батька Назара сьогодні День народження. Тепер він вже ніколи не буде радісним для нього, адже це день смерті його сина.

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