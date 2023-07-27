5 /5
Based on 5 ratings

Купити квартиру в Дніпрі

6
Тег:
ДТПЛуцьк
6

На Волині вантажівка збила на смерть 13-річну дівчинку на «зебрі» і перекинулася (фото)

Адмін сайту
На Волині вантажівка збила на смерть 13-річну дівчинку на «зебрі» і перекинулася (фото)
Для зручності перегляду сайту, пропонуємо завантажити мобільний додаток НСН

На Волині вантажівка збила на смерть дівчинку і перекинулася. Трагедія сталася 26 липня. Про неї повідомляє Національна поліція у Волинській області, передає НСН.

Близько 12:00 години 60-річний водій вантажівки, у селі Дубове Ковельського району, здійснив наїзд на 13-річну дівчинку, яка перетинала проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переходу. Від отриманих травм дівчинка померла на місці події.

На Волині вантажівка збила на смерть дівчинку на «зебрі» і перекинулася (фото)

Слідчі провели огляд місця події. Встановлено, що водій був тверезий.

Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Правоохоронці під час розслідування кримінального провадження з’ясовують усі обставини автопригоди.

Ще новини України: Блискавка вбила на Говерлі 11-річну дівчинку і чоловіка сьогодні (фото, відео)

To Top
Ще новини ⬇
Головна
Назад
Розділи
Важливі
Lite
Пошук
×