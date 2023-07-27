На Волині вантажівка збила на смерть 13-річну дівчинку на «зебрі» і перекинулася (фото)

На Волині вантажівка збила на смерть дівчинку і перекинулася. Трагедія сталася 26 липня. Про неї повідомляє Національна поліція у Волинській області, передає НСН.

Близько 12:00 години 60-річний водій вантажівки, у селі Дубове Ковельського району, здійснив наїзд на 13-річну дівчинку, яка перетинала проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переходу. Від отриманих травм дівчинка померла на місці події.

Слідчі провели огляд місця події. Встановлено, що водій був тверезий.

Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Правоохоронці під час розслідування кримінального провадження з’ясовують усі обставини автопригоди.

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